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سالم زهران للـLBCI: لن نصل الى رئيس جديد للجمهورية اذا لم نتحاور
أخبار لبنان
2023-03-19 | 04:07
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سالم زهران للـLBCI: لن نصل الى رئيس جديد للجمهورية اذا لم نتحاور
سالم زهران للـLBCI: رياض سلامة سيكون خارج مصرف لبنان في تموز
أكد مدير مركز الإرتكاز الإعلامي سالم زهران ألا أحد في لبنان يعلم موعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "لن نصل الى رئيس جديد للجمهورية اذا لم نتحاور ووقد تنتهي ولاية المجلس النيابي من دون انتخاب رئيس".
وردا على سؤال حول من يريد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، أجاب زهران: "باسيل يريد أي إسم وسطي ما عدا العماد جوزيف عون والوزير السابق سليمان فرنجية". وقال: "باسيل لديه لغة واحدة في موضوع الاستحقاق الرئاسي وهي "لنذهب الى الخيار الثالث". ولفت الى أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يتطابق مع باسيل وهو مع الخيار الثالث"، موضحا أن جنبلاط يعلم أن العماد جوزيف عون لن يتمكن من الوصول في ظل هذه التركبية المجلسية".
ورأى زهران أن فلسفة الدستور اللبناني مبنيّة على تعطيل الاستحقاقات وليس تسهيلها.
وتطرق زهران الى ملف التحقيق الأوروبي مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لافتا الى أن الأسئلة التي طرحت عليه كانت شكلية وعن شركة "فوري" ولم يطرح عليه أي سؤال يتعلق بالواقع الإقتصادي اللبناني وبالهندسات المالية.
ورأى أن "رياض سلامة سيكون خارج مصرف لبنان في تموز ولن يتمّ التمديد له".
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