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دار الفتوى: التماس هلال شهر رمضان بعد غروب الثلاثاء 21 آذار
أخبار لبنان
2023-03-19 | 06:34
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دار الفتوى: التماس هلال شهر رمضان بعد غروب الثلاثاء 21 آذار
أعلنت دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية في بيان، أن "التماس هلال شهر رمضان المبارك للعام 1444هـ سوف يتم التحري عنه بعد غروب شمس يوم الثلاثاء 29 شعبان 1444هـ الموافق 21 آذار 2023م، استنادا الى الحديث النبوي الشريف صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وسيجري مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان اتصالات ومشاورات بعد غروب هذا اليوم مع كبار العلماء والمفتين ووزراء الأوقاف الإسلامية في البلدان العربية للتثبت من رؤية الهلال".
أخبار لبنان
دار الفتوى
هلال
رمضان
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