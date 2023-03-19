عودة: بلدنا يرزح تحت نير صليب عظيم وإن لم يتكاتف الجميع سيسقط على رؤوسهم

عودة في عظة الأحد: بلدنا يرزح تحت نير صليب عظيم وإن لم يتكاتف الجميع سيسقط على رؤوسهم



شدد متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة على أنّ بلدنا يرزح تحت نير صليب عظيم، فقد أصبح خرابا، وإن لم يتكاتف الجميع لترميمه سيسقط على رؤوس الجميع.



وقال في عظة الأحد من كاتدرائية القديس جاورجيوس: "أصبح بلدنا بيتا بلا سقف، جدرانه مصدعة، أبناؤه يائسون، والمسؤولون مشتتون لا يأتون حراكا مفيدا لتدارك الوضع. أما الذين عليهم الإقدام فما زالوا متباعدين متناحرين مختلفين على كل ما يؤدي إلى انتخاب رئيس"، مشيراً الى أنّ التباعد بين مكونات الوطن شر بلية يصاب بها المجتمع.



وأضاف: "مع علمنا الأكيد أن انتخاب رئيس لن يصنع العجائب إن لم يقترن بخطوات أخرى ضرورية، إلا أنه الخطوة الأولى في المسيرة الإنقاذية الطويلة، يجنب البلد انهيارا أوسع ويساهم في التصدي للتحديات المختلفة التي يواجهها البلد. لذلك أملنا أن يتعالى النواب على خلافاتهم واختلافاتهم، وأن يتلاقوا ويتحاوروا ويتوصلوا إلى حل لأزمة طالت كثيرا".



ورأى أنّ على الجميع تقديم هدف إنقاذ لبنان على هدف الوصول إلى السلطة، وتغليب لغة العقل والحوار والحكمة على التعنت والتصادم، قائلاً: "وحدتنا الداخلية هي أمضى سلاح في وجه أية مشكلة أو تدخل أو تأزم، والتعلم من أخطاء الماضي وصراعاته من شيم العقلاء، المدركين خطورة الوضع. ألا تقوم كل دولة بما يناسب مصلحتها؟ ماذا يمنعنا عن صنع مصيرنا بأيدينا؟ ألسنا المسؤولين عن حل مشاكلنا؟ وهل يدري من بيدهم القرار أن الوقت ثمين جدا وأنه يمضي وتضيع الفرص؟".

