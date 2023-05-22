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ميقاتي بعد لقائه ورونيكا: الحكومة تشدد على الحفاظ على الاستقرار الامني على كامل الاراضي اللبنانية

أخبار لبنان
2023-05-22 | 06:45
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ميقاتي بعد لقائه ورونيكا: الحكومة تشدد على الحفاظ على الاستقرار الامني على كامل الاراضي اللبنانية
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ميقاتي بعد لقائه ورونيكا: الحكومة تشدد على الحفاظ على الاستقرار الامني على كامل الاراضي اللبنانية

ميقاتي بعد لقائه ورونيكا: الحكومة تشدد على الحفاظ على الاستقرار الامني على كامل الاراضي اللبنانية

اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا ورونيكا قبل ظهر اليوم في السرايا، في حضور مستشاري الرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر وزياد ميقاتي.

وتم خلال الاجتماع البحث في التطورات الراهنة في لبنان ونتائج القمة العربية في ما يتعلق بالوضع اللبناني، لجهة التشديد على قيام القيادات السياسية والنواب اللبنانيين بدورهم في انتخاب رئيس جديد للبنان واجراء الاصلاحات المطلوبة.

وتطرق رئيس الحكومة الى الاوضاع في الجنوب مشددا "على التعاون القائم بين الجيش وقوات اليونيفيل ضمن منطقة عمليات الامم المتحدة، والتزام لبنان القرار الدولي الرقم 1701".

وطلب أن "يبذل مجلس الامن الدولي جهوده لتثبيت وقف دائم لاطلاق النار في الجنوب والضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية".

وردا على استفسار ورونيكا عن المناورة التي قام بها حزب الله بالامس، قال رئيس الحكومة إن "الحكومة اللبنانية ترفض اي مظهر يشكل انتقاصا من سلطة الدولة وسيادتها، الا ان الاشكالية المتعلقة بموضوع سلاح حزب الله تحديدا ترتبط بواقع يحتاج الى وفاق وطني شامل، وهو أمر يجب ان يكون من اولويات المرحلة المقبلة. وفي الوقت الحاضر تشدد الحكومة على الحفاظ على الاستقرار الامني على كامل الاراضي اللبنانية وعدم القيام بأي عمل يتسبب بزعزعته".

من جهتها، قالت وورونيكا: "عرضنا نتائج قمة جدة بما يخص لبنان وتبادلنا الآراء حول الفرص الجديدة التي يمكن ان يستفيد منها، ونحن نشجع دائما على انتخاب رئيس للجمهورية في اسرع وقت ممكن لمساعدة لبنان وشعبه، وما يهمنا هو استقرار لبنان". 

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