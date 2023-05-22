الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
رصيف الغرباء
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

في ملف سلامة: لقاء جمع خوري بالقاضي عويدات.. ماذا في التفاصيل؟

أخبار لبنان
2023-05-22 | 07:14
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
في ملف سلامة: لقاء جمع خوري بالقاضي عويدات.. ماذا في التفاصيل؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
في ملف سلامة: لقاء جمع خوري بالقاضي عويدات.. ماذا في التفاصيل؟

لقاء جمع خوري بالقاضي عويدات.. ماذا في التفاصيل؟

في ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، جمع لقاء وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري بمدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات.

أخبار لبنان

سلامة

عويدات

لقاء

LBCI التالي
فضل الله: لا أحد يستطيع أن يفرض على أحد وجهة نظر
قوى الأمن توقف شخصين أقدما على قطع وسرقة كابلات عائدة لشبكة الهاتف والإنترنت في منطقة الشويليت
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
11:49

تحرّش بطفلة لم يتجاوز عمرها الـ ١٠ سنوات وهذا كان مصيره

LBCI
أخبار دولية
11:45

مصرع 19 شابا في حريق في مهاجع مدرسة في غويانا

LBCI
أخبار دولية
11:22

العاهل الأردني يتوعد بضرب عصابات المخدرات المحلية والإقليمية

LBCI
أخبار لبنان
11:20

اللقاء التشاوري قرر اصدار توصية بشأن حاكم مصرف لبنان.. هذا ما أعلنته مصادر وزارية للـLBCI

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
11:49

تحرّش بطفلة لم يتجاوز عمرها الـ ١٠ سنوات وهذا كان مصيره

LBCI
أخبار لبنان
11:20

اللقاء التشاوري قرر اصدار توصية بشأن حاكم مصرف لبنان.. هذا ما أعلنته مصادر وزارية للـLBCI

LBCI
أخبار لبنان
11:07

خضر: صدمنا بخبر إحراق ستة جراء في بعلبك وسنتقدم بشكوى امام القضاء

LBCI
أخبار لبنان
10:32

ميقاتي ترأس لقاء وزاريا تشاوريا ... وجلسة حكومية الجمعة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
11:03

سنان أوغان يعلن تأييد إردوغان في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التركية

LBCI
أمن وقضاء
2023-05-21

يروّجان المخدّرات على متن درّاجة آلية.. وشعبة المعلومات توقفهما بالجرم المشهود في حيّ السّلّم

LBCI
آخر الأخبار
2023-03-05

العاهل الأردني يدعو خلال لقائه أوستن إلى "التهدئة" في الأراضي الفلسطينية

LBCI
أخبار لبنان
06:20

جلسة لسلامة هذا الاسبوع.. وفرنسا تحدد جلسات لرجا سلامة وماريان حويك

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:15

فضل الله: لا أحد يستطيع أن يفرض على أحد وجهة نظر

LBCI
أخبار لبنان
07:14

في ملف سلامة: لقاء جمع خوري بالقاضي عويدات.. ماذا في التفاصيل؟

LBCI
رياضة
07:00

العنصرية تعود الى واجهة كرة القدم الاوروبية من جديد

LBCI
أخبار لبنان
15:47

باسيل من باريس: التيارِ يرفض أي رئيسٍ من منظومة الفساد.. ومبدأ اللّاعقاب انتهى

LBCI
أخبار لبنان
15:30

نصار لـ"الأحد مع ماريو": سيتم فتح مكتب للوزارة في مركز منظمة السياحة العربية في جدة

LBCI
أخبار لبنان
15:26

سلام لـ"الأحد مع ماريو": المسبحة ستكرّ بعد البحرين ودول أخرى ستعيد تمثيلها الدبلوماسي في لبنان

LBCI
أخبار دولية
14:08

طرفا النزاع السوداني يوافقان على هدنة لأسبوع اعتبارا من 22 أيار

LBCI
رياضة
14:00

إحتفالات في إنكلترا وإسبانيا بعد حسم البطولات المحلية في كرة القدم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

مبادرات السعودية للتنمية المستدامة في المنطقة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
05:46

فتح مدفن ميشيل حجل بعد 4 سنوات على رحيلها... مفاجأة بما وجدوه!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

البعض في لبنان يسعى إلى إعادة عقارب ساعة التطور إلى الوراء

LBCI
خبر عاجل
15:03

وليد نصار لـ الأحد مع ماريو: سنفتتح مكتبا لوزارة السياحة اللبنانية في مركز منظمة السياحة العربية في جدة واتخذنا قرارا في المنظمة العربية للسياحة لافتتاح مكتب لها في بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

ما هي رسائل حزب الله من وراء مناورته العسكرية في الجنوب؟

LBCI
أخبار لبنان
15:47

باسيل من باريس: التيارِ يرفض أي رئيسٍ من منظومة الفساد.. ومبدأ اللّاعقاب انتهى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

على شاطىء صيدا... معركة من نوع آخر

LBCI
أخبار لبنان
15:59

حمية لـ"الأحد مع ماريو": بات للبنان طريق نقل جديد ترانزيت عبر العراق.. ولا مشكلة ابدا في زيارتي للسعودية

LBCI
آخر الأخبار
14:35

باسيل: التيار الوطني الحر سيحاور أي مرشح من منظومة الإصلاح وسيواجه أي مرشح من منظومة الفساد

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More