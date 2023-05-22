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فضل الله: لا أحد يستطيع أن يفرض على أحد وجهة نظر

فضل الله: لا أحد يستطيع أن يفرض على أحد وجهة نظر



أشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله الى مجموعة من الإتصالات التي تجري بين كتل مختلفة لتقريب وجهات النظر في الملف الرئاسي.



وقال: "لا أحد يستطيع أن يفرض على أحد وجهة نظره".