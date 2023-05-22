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في قانون التمديد للمجالس البلدية: المجلس الدستوري لم يتوصل في الجلسة التي عقدها إلى أي قرار

المجلس الدستوري لم يتوصل في الجلسة التي عقدها إلى أي قرار.. معلومات للـLBCI: النقاشات ستطول قبل التوصل إلى قرار



في الطعن المقدم بقانون التمديد للمجالس البلدية والإختيارية لم يتوصل المجلس الدستوري في الجلسة التي عقدها الاثنين إلى أي قرار.



وقالت مصادر في المجلس الدستوري للـLBCI إن النقاشات تواصلت في تقرير المقرر ويبدو أن النقاشات ستطول قبل التوصل إلى قرار.