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بو حبيب تبلّغ الموقف الفاتيكاني الداعم لضرورة إجراء إنتخابات رئاسية بأقرب فرصة ممكنة
أخبار لبنان
2023-05-22 | 07:40
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بو حبيب تبلّغ الموقف الفاتيكاني الداعم لضرورة إجراء إنتخابات رئاسية بأقرب فرصة ممكنة
بحث وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب خلال زيارة لروما، مع الأمين السر لدولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، في الاوضاع والتطورات في الشرق الاوسط وأزمة الشغور الرئاسي في لبنان وكيفية حلّها.
والتقى وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بول ريتشارد غالاغير وعرض معه قضايا المنطقة ولبنان.
وتبلغ الوزير بوحبيب الموقف الفاتيكاني الداعم" لضرورة إجراء إنتخابات رئاسية بأقرب فرصة ممكنة كبداية ضرورية لإنطلاق قطار الحل والاصلاح في لبنان وإنتظام عمل المؤسسات، وأهمية استمرار الحوار وتعزيز أجواء التفاهمات لإيجاد حلول مستدامة وعادلة لأزمات الشرق الاوسط".
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