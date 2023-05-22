حريق كبير في احراج بلدة إده والدفاع المدني يعمل على اخماده

اندلع حريق كبير في احراج بلدة إده البترون المطلة على الساحل البتروني.



وقد تسببت الرياح بتوسع رقعة النيران وتعمل فرق الدفاع المدني على محاصرة الحريق قبل أن يمتد ليطال مساحات إضافية من الاحراج.