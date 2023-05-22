شقير يرحب بقرار البحرين إستئناف التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفراء مع لبنان

رحب رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير بقرار مملكة البحرين إستئناف التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفراء مع لبنان.وأشاد في بيان بالقرار معتبراً إياه خطوة في غاية الأهمية لإعادة العلاقات الى طبيعتها بين البلدين الشقيقين، ومؤشراً هاماً لتعافي علاقة لبنان مع كل الدول الخليجية الشقيقة.وأكد شقير عمق العلاقات التاريخية والأخوية مع الدول الخليجية التي تعتبر ركيزة الإستقرار الإجتماعي والإزدهار الإقتصادي للبنان، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة أن تقوم القوى السياسية في لبنان بواجباتها ومسؤولياتها لجهة إنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة تكون من ضمن أولوياتها والى جانب تنفيذ الإصلاحات والإتفاق مع صندوق النقد وإقرار خطة تعافي إقتصادي ومالي موثوقة وعادلة، إتخاذ كل الخطوات المناسبة التي من شأنها إعادة العلاقات مع الدول الخليجية الى طبيعتها.وشكر للبحرين ملكاً وشعباً وقوفها الدائم الى جانب لبنان وعلى احتضانها جالية كبيرة من اللبنانيين.