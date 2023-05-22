ميقاتي ترأس لقاء وزاريا تشاوريا ... وجلسة حكومية الجمعة

ترأس رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لقاء تشاوريا مع الوزراء، بعد ظهر اليوم، في السرايا، لمناقشة الملفات الراهنة.



وشارك في اللقاء نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزراء: التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، الإعلام زياد مكاري، العدل هنري خوري، الشباب والرياضة جورج كلاس، الدفاع الوطني موريس سليم، المهجرين عصام شرف الدين، المالية يوسف الخليل، الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار، الصناعة جورج بوشكيان، الاتصالات جوني قرم، السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات بسام مولوي، الثقافة محمد وسام المرتضى، البيئة ناصر ياسين، الزراعة عباس الحاج حسن، الأشغال العامة والنقل علي حمية، والاقتصاد والتجارة أمين سلام.



ومن المقرر أن يعقد مجلس الوزراء جلسة، الثالثة بعد ظهر يوم الجمعة المقبل، على أن يوزع جدول أعمال الجلسة في وقت لاحق.