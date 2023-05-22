مقدمة النشرة المسائية 22-05-2023

مرَّت أكثرُ من ثلاثين ساعة على حادثة القمع الذي حاول أحدُ المشايخ في صيدا ممارسته في حق مجموعة من اللبنانيين أرادوا التعبير بحرية عن حقهم في الشاطئ وفي رماله وفي مياهه وفي شمسه، رافضين عتمةَ التخلفِ والتحجُّر.البلدية أولًا، والداخلية ثانيًا، والحكومة برئيسها وأعضائها ثالثًا، وفاعلياتُ صيدا من نواب حاليين وسابقين، باستثناء الدكتور اسامة سعد، أين كلُّ هؤلاء من محاولة إعادة رمال صيدا قروناً إلى الوراء؟ إذا نجحوا في صيدا، لا سمح الله، فشطِّبوا على الشاطئ، من الناقورة إلى مصب النهر الكبير، وهكذا لا تعود حدود لبنان من الغرب مياهَ المتوسط بل ظلامةُ التخلَّف والتقوقع داخلَ هرطقات يُلبِسونها لباسَ الدين، والدِين منها براء.أليست معتقداتهم هي ذاتها المعتقدات التي يؤمن بها القيمون على السياحة في شرْم الشيخ وشواطئ ِتركيا وشواطئ المغرب وتونس وغيرها؟ هل يعرف هؤلاء المتزمتون أن أوكسيجين السياحة في شرم الشيخ والشواطئ التركية والمغربية والتونسية قائمٌ على سياح يأتون من بلاد الصقيع إلى بلاد الشمس والمياه الدافئة؟ بماذا يَعِدون المدنَ اللبنانية الساحلية؟ ما هي السياحة التي يريدون ترويجَها؟ هل هي سياحة التخلف والتعصب؟ هل هي سياحة منع المرأة من التعلم والعمل والخروج من المنزل؟ هل شاهدوا حال المرأة في افغانستان؟ هل هكذا يريدون للمرأة اللبنانية ان تكون؟ثم مَن أعطاهم صلاحية تسمية المدن، هذه المدينة "قلعةُ المسلمين"؟ ألا يُعطون بذلك الذريعة للرد عليهم بتسمية هذه المدينة "قلعة المسيحيين"؟ثلاثون ساعةً ولا أحد من المسؤولين حرَّك ساكنًا، ولا أحدَ من السياسيين والفاعليات كلَّف خاطره ان يقول كلمة؟ لماذا؟ هل هو جبنٌ من صناديق الإقتراع؟ وماذا تنفع الديموقراطية في هذه الحال؟لا بيروت ولا صيدا ولا صور ولا طرابلس، ستكون قندهار، هذا قرارٌ يتخذه الشعب وتحميه القوانين لا عباءةُ رجل الدين هذا أو ذاك.قبل تفاصيل هذا الملف، تطور أقليمي بارز، فقد عيّن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي القائد في الحرس الثوري الإيراني علي أكبر أحمدان أمينًا للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، ليحلّ مكانَ المساهِم في التقارب الإيراني السعودي علي شمخاني.أما التطور العربي فإعلانُ العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الإثنين أن الأردن سيضرب بيدٍ من حديد عصاباتِ المخدرات المحلية والإقليمية التي تهدد أمنَ المملكة الوطني والإقليمي.