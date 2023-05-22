الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
جبل لبنان
21
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
23
o
الجنوب
20
o
البقاع
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
جبل لبنان
21
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
23
o
الجنوب
20
o
البقاع
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مولوي: مجلس بلدية الناعمة - حارة الناعمة منحل ومكاوي يتولى اعمال المجلس
أخبار لبنان
2023-05-22 | 13:18
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مولوي: مجلس بلدية الناعمة - حارة الناعمة منحل ومكاوي يتولى اعمال المجلس
أصدر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي، قرارا اعتبر فيه مجلس بلدية الناعمة - حارة الناعمة منحلا، بعد قبول استقالة 9 اعضاء من المجلس البلدي، بتاريخ 10 من الشهر الجاري، والبالغ عددهم 15 عضوا.
وقرر مولوي أن يتولى محافظ جبل لبنان محمد مكاوي، القيام بأعمال المجلس البلدي، لحين انتخاب مجلس بلدي جديد في الناعمة - حارة الناعمة.
أخبار لبنان
مولوي
بلدية الناعمة - حارة الناعمة
التالي
نفّذا أكثر من ٥٠ عملية سرقة دراجة آلية و ١٠٠ هاتف خلوي من بيروت وجبل لبنان
طقس اليوم... رياح نشطة وغبار في الجو
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-05-19
مولوي: تسلمنا مذكرة من الإنتربول لتوقيف سلامة
أخبار لبنان
2023-05-19
مولوي: تسلمنا مذكرة من الإنتربول لتوقيف سلامة
0
أخبار لبنان
2023-05-12
مولوي بعد لقائه بخاري: المملكة حاضنة للبنان ومحفّزة على الإسراع في انتخاب رئيس
أخبار لبنان
2023-05-12
مولوي بعد لقائه بخاري: المملكة حاضنة للبنان ومحفّزة على الإسراع في انتخاب رئيس
0
آخر الأخبار
2023-05-12
وصول مولوي إلى دارة بخاري في اليرزة
آخر الأخبار
2023-05-12
وصول مولوي إلى دارة بخاري في اليرزة
0
أخبار لبنان
2023-05-08
مولوي يطلب من وزارة الإتصالات توقيف تطبيق Bolt عن العمل
أخبار لبنان
2023-05-08
مولوي يطلب من وزارة الإتصالات توقيف تطبيق Bolt عن العمل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
01:17
إطلاق نار على خلفية حادث سير في حارة صيدا
أمن وقضاء
01:17
إطلاق نار على خلفية حادث سير في حارة صيدا
0
أخبار لبنان
00:55
مشاورات المعارضة الرئاسية تصطدم بعوائق جديدة (الشرق الأوسط)
أخبار لبنان
00:55
مشاورات المعارضة الرئاسية تصطدم بعوائق جديدة (الشرق الأوسط)
0
صحف اليوم
00:49
أسبوع قضائي حاسم في ملف سلامة بين بيروت وباريس (اللواء)
صحف اليوم
00:49
أسبوع قضائي حاسم في ملف سلامة بين بيروت وباريس (اللواء)
0
صحف اليوم
00:44
مصادر لـ"النهار": من غير المتوقع حصول أي تطور جذري في شأن مصير سلامة قبل نهاية ولايته
صحف اليوم
00:44
مصادر لـ"النهار": من غير المتوقع حصول أي تطور جذري في شأن مصير سلامة قبل نهاية ولايته
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-05-21
فادي الخطيب يُطمئن محبّيه من المستشفى... "عمليّة صعبة تمّت بنجاح"
منوعات
2023-05-21
فادي الخطيب يُطمئن محبّيه من المستشفى... "عمليّة صعبة تمّت بنجاح"
0
أمن وقضاء
2023-05-21
إنقاذ ٧ أشخاص من الغرق في بحر صور الجنوبي
أمن وقضاء
2023-05-21
إنقاذ ٧ أشخاص من الغرق في بحر صور الجنوبي
0
أخبار دولية
00:28
الأمم المتحدة: 90 ألف شخص لجأوا من السودان إلى تشاد هرباً من المعارك
أخبار دولية
00:28
الأمم المتحدة: 90 ألف شخص لجأوا من السودان إلى تشاد هرباً من المعارك
0
صحف اليوم
2023-05-20
"كرة نار" إقالة سلامة تتدحرج إلى حضن بري! (نداء الوطن)
صحف اليوم
2023-05-20
"كرة نار" إقالة سلامة تتدحرج إلى حضن بري! (نداء الوطن)
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
13:49
"فوربس للنساء" في الرياض صورة لإنجازات المرأة العربية في مجالات شتى
رياضة
13:49
"فوربس للنساء" في الرياض صورة لإنجازات المرأة العربية في مجالات شتى
0
أخبار لبنان
13:42
الموت يغيّب الياس سابا... رجل الاقتصاد من الطراز الاول
أخبار لبنان
13:42
الموت يغيّب الياس سابا... رجل الاقتصاد من الطراز الاول
0
أخبار لبنان
13:39
قاسم: المناورة العسكرية التي نفذها حزب الله أمس رسالة ثبات وجهوزية
أخبار لبنان
13:39
قاسم: المناورة العسكرية التي نفذها حزب الله أمس رسالة ثبات وجهوزية
0
أخبار دولية
13:23
من "السعودية نحو الفضاء" الى السعودية في الفضاء"!
أخبار دولية
13:23
من "السعودية نحو الفضاء" الى السعودية في الفضاء"!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
ببركة أوغان.. اردوغان نحو ولاية رئاسية ثالثة
تقارير نشرة الاخبار
13:21
ببركة أوغان.. اردوغان نحو ولاية رئاسية ثالثة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
خسائر كبيرة لحقت بالمصارف وبالمودعين
تقارير نشرة الاخبار
13:20
خسائر كبيرة لحقت بالمصارف وبالمودعين
0
أخبار سياسية
13:19
إجتماع تشاوري وزاري في السراي الحكومي.. وإتفاق على عقد جلسة لمجلس الوزراء الجمعة
أخبار سياسية
13:19
إجتماع تشاوري وزاري في السراي الحكومي.. وإتفاق على عقد جلسة لمجلس الوزراء الجمعة
0
أخبار لبنان
13:13
بقرار متخلف .. صيدا تخسر ما تجنيه صور سياحياً وإقتصادياً
أخبار لبنان
13:13
بقرار متخلف .. صيدا تخسر ما تجنيه صور سياحياً وإقتصادياً
0
أخبار لبنان
13:10
رياض سلامة في قصر عدل بيروت؟
أخبار لبنان
13:10
رياض سلامة في قصر عدل بيروت؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
05:46
فتح مدفن ميشيل حجل بعد 4 سنوات على رحيلها... مفاجأة بما وجدوه!
فنّ
05:46
فتح مدفن ميشيل حجل بعد 4 سنوات على رحيلها... مفاجأة بما وجدوه!
2
فنّ
05:20
لمى وطارق مرعشلي يغنيان "كابتن بوب" لوالدهما ابراهيم مرعشلي.. الفيديو يغزو الانترنت!
فنّ
05:20
لمى وطارق مرعشلي يغنيان "كابتن بوب" لوالدهما ابراهيم مرعشلي.. الفيديو يغزو الانترنت!
3
امن وقضاء
11:49
تحرّش بطفلة لم يتجاوز عمرها الـ ١٠ سنوات وهذا كان مصيره
امن وقضاء
11:49
تحرّش بطفلة لم يتجاوز عمرها الـ ١٠ سنوات وهذا كان مصيره
4
فنّ
05:26
الاعلامي عمرو اديب عن المحجبات في أماكن السهر: "مصر فيها بارات ولكن"
فنّ
05:26
الاعلامي عمرو اديب عن المحجبات في أماكن السهر: "مصر فيها بارات ولكن"
5
أخبار لبنان
15:55
المتحدث باسم الخارجية الاميركية يعلّق على العرض العسكري لحزب الله في الجنوب
أخبار لبنان
15:55
المتحدث باسم الخارجية الاميركية يعلّق على العرض العسكري لحزب الله في الجنوب
6
أخبار لبنان
13:13
بقرار متخلف .. صيدا تخسر ما تجنيه صور سياحياً وإقتصادياً
أخبار لبنان
13:13
بقرار متخلف .. صيدا تخسر ما تجنيه صور سياحياً وإقتصادياً
7
أخبار لبنان
11:20
الاجتماع التشاوري قرر اصدار توصية بشأن حاكم مصرف لبنان.. هذا ما أعلنته مصادر وزارية للـLBCI
أخبار لبنان
11:20
الاجتماع التشاوري قرر اصدار توصية بشأن حاكم مصرف لبنان.. هذا ما أعلنته مصادر وزارية للـLBCI
8
خبر عاجل
12:46
الخارجية الإيرانية تعلن تعيين علي رضا عنايتي سفيرا في السعودية
خبر عاجل
12:46
الخارجية الإيرانية تعلن تعيين علي رضا عنايتي سفيرا في السعودية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More