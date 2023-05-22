مولوي: مجلس بلدية الناعمة - حارة الناعمة منحل ومكاوي يتولى اعمال المجلس

أصدر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي، قرارا اعتبر فيه مجلس بلدية الناعمة - حارة الناعمة منحلا، بعد قبول استقالة 9 اعضاء من المجلس البلدي، بتاريخ 10 من الشهر الجاري، والبالغ عددهم 15 عضوا.



وقرر مولوي أن يتولى محافظ جبل لبنان محمد مكاوي، القيام بأعمال المجلس البلدي، لحين انتخاب مجلس بلدي جديد في الناعمة - حارة الناعمة.