قاسم: المناورة العسكرية التي نفذها حزب الله أمس رسالة ثبات وجهوزية

أعتبر نائب الأمينِ العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن المناورة العسكرية التي نفذها حزب الله أمس هي الأولى من نوعها في لبنان.



واشار قاسم إلى أن المناورة العسكرية هي رسالة ثبات وجهوزية.