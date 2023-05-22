الموت يغيّب الياس سابا... رجل الاقتصاد من الطراز الاول

الموت يغيّب نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق الياس سابا

غيّب الموت نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق الياس سابا، عن عمر ناهز الأربعة وتسعين عاماً.



وكان الراحل قد عُين وزيرًا للماليّة ووزيرًا للدّفاع الوطني عام 1970 في حكومة الرئيس صائب سلام.



كما عُين نائبًا لرئيس مجلس الوزراء عام 71، ثم وزيراً للماليّة مرة جديدة في حكومة الرئيس عمر كرامي عام 2004.



وعُرف الراحل خلال مسيرته السياسية والعلمية بأنه رجل إقتصاد من الطراز الأول، وبدفاعه عن حقوق الناس.



