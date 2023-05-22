قوى الامن: توقيف شخصين اقدما على قطع وسرقة كابلات لشبكة الهاتف والإنترنت في منطقة الشويليت بالجرم المشهود

تمكّنت عناصر مخفر زغرتا في وحدة الدرك الإقليمي، من توقيف كل من:

- م. س. (مواليد عام 1980، لبناني)

- ع. ع. (مواليد عام 1995، مكتوم القيد) بالجرم المشهود اثناء إقدامهما على قطع وسرقة كابلات عائدة لشبكة الهاتف والإنترنت في منطقة الشويليت / قضاء زغرتا، وضبطت المسروقات وسيارة نوع "رابيد" المستخدمة في عملية السرقة.



كما تبيّن ان (م. س.) مطلوب للقضاء بموجب مذكرة توقيف وخلاصتي حكم بجرم سرقة وشك دون رصيد.



أودع الموقوفان والمضبوطات مفرزة طرابلس القضائية للتوسّع بالتحقيق معهما، بناء على إشارة القضاء المختص.