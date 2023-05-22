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بعد اللقاء الوزاري التشاوري... وزير العدل يوضح

أخبار لبنان
2023-05-22 | 15:26
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بعد اللقاء الوزاري التشاوري... وزير العدل يوضح
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بعد اللقاء الوزاري التشاوري... وزير العدل يوضح

أوضح المكتب الاعلامي لوزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري، ومنعا لأي تأويل حول ما تم تداوله خلال اللقاء التشاوري الذي عقد في مقر رئاسة الوزراء، أنه لم يصدر اي بيان رسمي عن المجتمعين.

وأكد البيان التوضيحي أن وزير العدل رفض كلياً وضع الكرة في ملعب القضاء اللبناني بعد صدور مذكرة التوقيف عن القضاء الفرنسي، مطالباً بالتعاطي مع ملف رياض سلامة انطلاقا من هذه المذكرة كي يبنى على اساسها المقتضى وتحديدا مطالبة سلامة بالاستقالةـ مع الاشارة الى أن القضاء اللبناني سيقوم بواجباته كاملة وفقاً لما هو مطلوب منه في هذه المرحلة.

أخبار لبنان

وزير العدل

اللقاء الوزاري التشاوري

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