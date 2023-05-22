المتحدث باسم الخارجية الاميركية يعلّق على العرض العسكري لحزب الله في الجنوب

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية ماثيو ميللر، معلّقا على العرض العسكري لحزب الله في الجنوب يوم الاحد، على موقف بلاده بأن حزب الله لا يزال مُصنّفًا كمنظمة إرهابية أجنبية، و"إرهابيًا عالميًا على وجه التحديد".



ورأى ميللر، في مؤتمر صحفي، أن حزب الله يهتم بمصلحته الخاصة وبمصلحة إيران أكثر من اهتمامه بالشعب اللبناني.