حريق كبير في معمل اسفنج في ضهور حالات جبيل(فيديو)

جبيل وامتدّ ليُشعل معمل اسفنج.

وتعمل عناصر الدفاع المدني حتى الساعة على إخماده والأضرار اقتصرت على الماديات.

اندلع حريق كبير في حرج بالقرب من معامل صناعيّة في منطقة ضهور حالات -