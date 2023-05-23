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ميقاتي التقى لازارو وعرض مع ياسين شؤونا بيئية
أخبار لبنان
2023-05-23 | 04:00
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ميقاتي التقى لازارو وعرض مع ياسين شؤونا بيئية
تطرّق وزير البيئة ناصر ياسين للمواضيع البيئية خلال اجتماع مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وقال "نحن نقترب من يوم البيئة العالمي في الخامس من حزيران، وعرضنا لثلاث قضايا أساسية اولا: موضوع النفايات الصلبة وقدمت لدولته عرضا لكل ما انجز من ناحية التخطيط لتحسين إدارة النفايات الصلبة والتعاون الحاصل حاليا مع البنك الدولي وما هو مطلوب من الحكومة اللبنانية، ومن البلديات في هذا الصدد، وسنعلن عن عدة مشاريع مع البنك الدولي في أكثر من منطقة في لبنان،والخطوات التي يجب أن نقوم بها من ناحية لا مركزية هذا القطاع أو تحسين كل المنشآت الموجودة. اما الموضوع الثاني فكان موضوع الصرف الصحي وسنعلن قريبا عن تعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة اليونيسف لتشغيل عدد كبير من محطات الصرف الصحي في لبنان، الموضوع الثالث يتعلق بنوعية الهواء حيث زاد تلوث الهواء بشكل كبير في الفترة الحالية جراء استخدام المولدات وهذا مؤذ جدا لصحة الناس، لذلك سأصدر قرارا يتعلق بكيفية وضع فلاتر بشكل فني وتقني، لكل المولدات وخصوصا المولدات الكبيرة التي هي فوق "الستين kva ".
واجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع قائد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان اليونيفيل الجنرال ارولدو لازارو يرافقه وفد من القيادة، في حضور المستشار الديبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر.
أخبار لبنان
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