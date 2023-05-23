اللجان النيابية المشتركة تحيل اقتراح قانون تخفيض السنة السجنية من ٩ الى ٦ أشهر على لجنة فرعية

علمت الـLBCI أن اللجان النيابية المشتركة أحالت اقتراح قانون تخفيض السنة السجنية من ٩ الى ٦ أشهر على لجنة فرعية لعدم الإتفاق عليه ولمعارضته من عدد كبير من النواب الحاضرين.