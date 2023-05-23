جلسة للجان النيابية المشتركة لدرس 3 اقتراحات قوانين..

جعجع: أحزاب محور الممانعة و"التيار" يتحملون مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع المصرفية والنقدية

جعجع: أحزاب محور الممانعة و"التيار" يتحملون مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع المصرفية والنقدية

ماذا في تفاصيل خبر "وضع لبنان على القائمة الرّماديّة للدّول الخاضعة لرقابة خاصّة"؟