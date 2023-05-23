المرصد الاوروبي: مذكرة التوقيف الصادرة عن المانيا بحق سلامة رسالة.. وقضية توقف المصارف المراسلة عن التعامل مع لبنان جديّة

المرصد الاوروبي: مذكرة التوقيف الصادرة عن المانيا بحق سلامة رسالة..

رأى المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان ان "إصدار الادعاء الالماني مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة هي رسالة وعلى القضاة والسياسيين ان يتلقفوها وان يُصار الى اقالته من منصبه والا لبنان يتحمل النتائج".



ولفت المرصد الى أن "قضية توقف المصارف المراسلة عن التعامل مع لبنان بحال بقاء سلامة جدّية وتبعاتها خطيرة على لبنان أهمها عدم امكانية فتح اعتمادات وعدم امكانية الاستيراد وغيرها"



وتساءل المرصد عن "المنحى الذي يأخذه سياسيو لبنان، أهم خائفون على أنفسهم أم على البلد؟".