رائد خوري زار المطران عوده: هناك غياب لرؤية إقتصادية للدولة وإستمرار للنزيف الحاصل

رائد خوري زار المطران عوده

زار وزير الاقتصاد السابق رائد خوري متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده في دار المطرانية في الأشرفية مهنئاً بالأعياد.



وتطرق الحديث الى الأوضاع الإقتصادية والمعيشية الصعبة الراهنة، وللأسف حتى الآن هناك غياب لرؤية إقتصادية للدولة وإستمرار للنزيف الحاصل.