حجار: مع إقالة ومحاكمة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة

حجار: مع إقالة ومحاكمة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة

غرد وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجار قائلًا: "أنا هيكتور نجيب حجار مع إقالة ومحاكمة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة."