بعد مذكرات التوقيف بحق سلامة.. سعادة الشامي: يجب إدراج هذا الموضوع على جدول مجلس الوزراء المقبل

بعد مذكرات التوقيف بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أصدر نائب رئيس الوزراء بحكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي مذكّرة قال فيها أنه يجب إدراج هذا الموضوع على جدول مجلس الوزراء المقبل.**للاطلاع على المذكرة كاملاً، اضغط