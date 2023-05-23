رئيس الأركان الإسرائيلي: الحرب في الشمال ستكون صعبة على الجبهة الداخلية لكنها ستكون أصعب على لبنان

رئيس الأركان الإسرائيلي: الحرب في الشمال ستكون صعبة على الجبهة الداخلية لكنها ستكون أصعب على لبنان

رأى رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي أن حزب الله يعيش حالة ردع مع إسرائيل وهو يعتبر أّن لديه الجرأة على تحدينا لأن ذلك لن يؤول إلى حرب، لكن هذا يبني لنا أرضية للمفاجآت، مؤكدًا أن لدى إسرائيل جاهزية جيدة على الساحة الشمالية.



وقال هاليفي في مؤتمر في هرتسليا إن الحرب في الشمال ستكون صعبة على الجبهة الداخلية، لكنها ستكون أصعب على لبنان سبعين ضعفًا، وعلى حزب الله أكثر من ذلك.