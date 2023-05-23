اليوم الأول لزيارة وفد نواب المعارضة العاصمة الفرنسية

اليوم الأول لزيارة وفد نواب المعارضة العاصمة الفرنسية

في اليوم الأول لزيارة وفد نواب المعارضة العاصمة الفرنسية باريس، الذي يضم النواب فؤاد مخزومي، وغسان حاصباني وغسان سكاف والياس حنكش وأديب عبد المسيح وبلال الحشيمي الذين إجتمعوا بمسؤولين عن دائرة شمال أفريقيا والشرق الأوسط في الخارجية الفرنسية، تناول اللقاء موقف المعارضة في ما يتعلق بخريطة الإصلاحات الاقتصادية وضرورة التقيد بها لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية.



كما تطرق الوفد الى وجهة نظر المعارضة في ما يخص انتخابات رئاسة الجمهورية.