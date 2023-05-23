إطلاق فعاليات بيروت عاصمة الإعلام العربي 2023

إطلاق فعاليات بيروت عاصمة الإعلام العربي 2023

أطلق وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري فعاليات "بيروت عاصمة الإعلام العربي 2023" في مبنى الميدل ليست في مطار رفيق الحريري الدولي.



وأشار وزير الاعلام الى أن لبنان "يريد اعلاما هادفا يناصر القضايا العربية، واعلاما يسلط الضوء على السلام لا على الحروب، كما اننا نريد للاحتفال ان يكون طاقة َ فرج وامل, وباباً لعودة المياه اللبنانية العربية الى مجاريها الطبيعية".