1min

كرم للـLBCI: علينا التواصل مع بعضنا البعض من أجل الخروج من الأمر الواقع المفروض علينا

كرم للـLBCI: علينا التواصل مع بعضنا البعض من أجل الخروج من الأمر الواقع المفروض علينا

أوضح عضو كتلة الجمهورية القوية النائب فادي كرم أن "ما نقوم به ليس ثنائيًا فقط، فالصورة الحقيقية ليست تفاوضًا ثنائيًا بين حزبين بل هي مجموعة من الأطراف السياسية من الأحزاب والمستقلين تتفاوض مع بعضها للوصول إلى أفضل طريقة للخروج من الأزمة التي وقعنا فيها."



وفي حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، شدد كرم على أنه "علينا التواصل مع بعضنا البعض من أجل مصلحة لبنان ومن أجل الخروج من الأمر الواقع المفروض علينا، وإذا لم تحصل تفاهمات على مرشح معين سنغرق أكثر في المستنقع."



ورأى أنه "أيًا كان رئيس الجمهورية الذي سيأتي، إذا بقي حزب الله مصرًا على أن يتبع لبنان لمحور الممانعة ويمنع الدولة من الوقوف حتى تبقى الدويلة قوية، فهذا يعني أنه يوجد مشكلة كبيرة جدًا وهو يجني على اللبنانيين."



وأشار إلى أننا "نتمتع بقناعتنا والتيار يتمتع بقناعته ونحن لا نطلب منهم أمرًا خارج قناعتهم، وعلينا الإلتقاء مع المعارضة لإنقاذ البلد كي لا يقضي علينا محور الممانعة إن لم نحرر أنفسنا."



وأكد أننا "لا نعتبر ترشيح سليمان فرنجية تحد لنا، وهو يمثل محور الممانعة."













