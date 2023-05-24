الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ابنة السفير
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

كرم للـLBCI: علينا التواصل مع بعضنا البعض من أجل الخروج من الأمر الواقع المفروض علينا

أخبار لبنان
2023-05-24 | 03:57
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
كرم للـLBCI: علينا التواصل مع بعضنا البعض من أجل الخروج من الأمر الواقع المفروض علينا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
1min
كرم للـLBCI: علينا التواصل مع بعضنا البعض من أجل الخروج من الأمر الواقع المفروض علينا

كرم للـLBCI: علينا التواصل مع بعضنا البعض من أجل الخروج من الأمر الواقع المفروض علينا

أوضح عضو كتلة الجمهورية القوية النائب فادي كرم أن "ما نقوم به ليس ثنائيًا فقط، فالصورة الحقيقية ليست تفاوضًا ثنائيًا بين حزبين بل هي مجموعة من الأطراف السياسية من الأحزاب والمستقلين تتفاوض مع بعضها للوصول إلى أفضل طريقة للخروج من الأزمة التي وقعنا فيها."

وفي حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، شدد كرم على أنه "علينا التواصل مع بعضنا البعض من أجل مصلحة لبنان ومن أجل الخروج من الأمر الواقع المفروض علينا، وإذا لم تحصل تفاهمات على مرشح معين سنغرق أكثر في المستنقع."

ورأى أنه "أيًا كان رئيس الجمهورية الذي سيأتي، إذا بقي حزب الله مصرًا على أن يتبع لبنان لمحور الممانعة ويمنع الدولة من الوقوف حتى تبقى الدويلة قوية، فهذا يعني أنه يوجد مشكلة كبيرة جدًا وهو يجني على اللبنانيين." 

وأشار إلى أننا "نتمتع بقناعتنا والتيار يتمتع بقناعته ونحن لا نطلب منهم أمرًا خارج قناعتهم، وعلينا الإلتقاء مع المعارضة لإنقاذ البلد كي لا يقضي علينا محور الممانعة إن لم نحرر أنفسنا."

وأكد أننا "لا نعتبر ترشيح سليمان فرنجية تحد لنا، وهو يمثل محور الممانعة." 






أخبار لبنان

للـLBCI:

علينا

التواصل

بعضنا

البعض

الخروج

الأمر

الواقع

المفروض

علينا

LBCI التالي
عطالله للـLBCI: التواصل بين القوات والتيار لم يتوقّف وحزب الله طلب منا أسماءً للرئاسة
يروج المخدرات في بئر حسن وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه وعلى أحد زبائنه
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
03:09

النائب فادي كرم للـLBCI: علينا التواصل مع بعضنا البعض من أجل مصلحة لبنان ومن أجل الخروج من الأمر الواقع المفروض علينا وإذا لم تحصل تفاهمات على مرشح معين سنغرق أكثر في المستنقع

LBCI
أخبار لبنان
04:03

عطالله للـLBCI: التواصل بين القوات والتيار لم يتوقّف وحزب الله طلب منا أسماءً للرئاسة

LBCI
آخر الأخبار
03:19

جورج عطالله للـLBCI: التواصل بين القوات والتيار لم يتوقّف بموضوع الرئاسة فهناك هم مشترك بين الفريقين والقيادتان تواكبان هذا التواصل ووصلنا الى مكان جيّد فاتّفقنا على عدة أمور وهناك بعض أمور أخرى بحاجة الى توضيح

LBCI
أخبار سياسية
2023-05-15

جنبلاط لـ"عشرين 30": لا لمرشح تحدٍّ وعلينا ايجاد مرشح تسوية وهذا أفضل اسم مطروح للرئاسة..

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
09:57

القضاء اللبناني يمنع رياض سلامة من السفر!

LBCI
أخبار لبنان
09:25

هبة القواس أحيت إطلاق "بيروت عاصمة الإعلام العربي 2023"

LBCI
امن وقضاء
09:12

مداهمة منزل وضبط أسلحة وقذائف صاروخية في هذه المنطقة (صور)

LBCI
منوعات
09:10

حملة قناة WeMissLebanon LBCI المبتكرة من قبل Impact BBDO تفوز بثلاث ميداليات في جوائز Caples في لندن

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:24

مكتب ميقاتي يردّ على بيان "الوطني الحر": فليتفضل التيار أن يعطينا رأيا قانونيا يسمح باتخاذ التدابير المناسبة بحق سلامة

LBCI
امن وقضاء
09:12

مداهمة منزل وضبط أسلحة وقذائف صاروخية في هذه المنطقة (صور)

LBCI
آخر الأخبار
2023-05-22

محامي الادعاء في فرنسا وليام بوردون لـ"عشرين 30": بعد كل التحقيقات بشأن سلامة ومعاونيه من المرجح أن نشهد على ادعاءات إضافية خصوصا في جوار الحاكم المركزي وسلامة ليس كبش المحرقة

LBCI
امن وقضاء
2023-05-22

محامي الادعاء في فرنسا لـ"عشرين 30": من المرجح أن نشهد على ادعاءات إضافية في جوار سلامة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:56

ملف سلامة يتفاعل.. ماذا في تفاصيله؟

LBCI
أخبار لبنان
07:13

الأزمات التي يواجهها لبنان والحلول المقترحة في لقاء بين عوده وريزا..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

مباراة مشتركة مع الـNBA للاعبين ما دون الـ14 سنة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

ماذا يعني إدراج لبنان على اللائحة الرمادية لمنظمة العمل المالي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

فوز دنفر على لوس أنجلس في كرة السلة الأميركية للمحترفين

LBCI
أخبار لبنان
13:48

إطلاق فعاليات بيروت عاصمة الإعلام العربي 2023

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

السعودية تنجح مرة جديدة في خلق مساحة للنمو الإقتصادي…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

ملف الطاقة حاضر في منتدى قطر الاقتصادي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

المدينة المنورة تحتفي بالكتاب اليوم على طريقتها

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
05:02

معلومات للـLBCI: وكلاء حاكم مصرف لبنان القانونيون في فرنسا تقدموا بطعن أمام الانتربول لاسترداد مذكرة التوقيف الفرنسية المعممة عبر النشرة الحمراء

LBCI
آخر الأخبار
16:02

تفاصيل الاشكال الذي حصل في الليلكي- المريجة

LBCI
فنّ
05:23

نادين نجيم تحبس الأنفاس في مهرجان "كان" السينمائي... شاهدوا إطلالتها الساحرة (صور)

LBCI
خبر عاجل
08:02

وصول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى قصر عدل بيروت

LBCI
خبر عاجل
09:41

أ.ف.ب.: القضاء اللبناني يمنع حاكم المصرف المركزي من السفر بعد استجوابه

LBCI
حال الطقس
02:01

كيف سيكون الطقس في الايام المقبلة؟

LBCI
صحف اليوم
00:00

مصرف أوروبي كبير يقرّر وقف التعامل مع ثلاثة مصارف لبنانية (الاخبار)

LBCI
اقتصاد
06:56

توضيح من وزارة المالية عن رواتب القطاع العام ومعاشات المتقاعدين

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More