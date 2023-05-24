كهرباء لبنان: سرقة كابلات التوتر العالي من أنفاق وسط بيروت تستدعي تدخل الأجهزة الأمنية

كهرباء لبنان: سرقة كابلات التوتر العالي من أنفاق وسط بيروت تستدعي تدخل الأجهزة الأمنية

أكدت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان أنه بعد كشف فرق الصيانة بتاريخ 22 الحالي و23 منه في أنفاق منطقة الوسط التجاري (السوليدير)، تبين حصول سرقات واسعة النطاق طاولت كابلات التوتر العالي الرئيسية 220 ك.ف تربط محطة التحويل الرئيسية كومرسيال بمحطة المكلس الرئيسية، حيث تم تقطيعها وإتلافها من أماكن عدة بغرض سرقتها.



ولفتت إلى أن السرقات طاولت أيضًا كابلات الإنارة وأنظمة التأريض وخزائن التحكم ومضخات المياه والأضرار الناجمة عن هذه الأعمال التخريبية هائلة، وقد تتطلب أعمال التلزيم لإعادة تأهيل ما تم سرقته وتخريبه مبالغ قد تفوق المليوني دولار أميركي.



وناشدت المؤسسة القوى الأمنية المكلفة بحفظ الأمن وبلدية بيروت وجهاز الحرس العائد لشركة سوليدير السهر على سلامة الأنفاق والمنشآت في داخلها وملاحقة المعتدين وكشف هويتهم لوقف هذا المسلسل من التعديات التي بات يصعب على المؤسسة تحمل تداعياتها.