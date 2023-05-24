الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
29
o
الشمال
27
o
الجنوب
29
o
البقاع
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ابنة السفير
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
29
o
الشمال
27
o
الجنوب
29
o
البقاع
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الكتائب: العراضة العسكرية في الجنوب اثبتت الاّ ملف يعلو معالجة هيمنة السلاح
أخبار لبنان
2023-05-24 | 05:12
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
الكتائب: العراضة العسكرية في الجنوب اثبتت الاّ ملف يعلو معالجة هيمنة السلاح
الكتائب: الاستعراض المسلح الذي قدمه الحزب يهدف الى توجيه رسالة الى كل من تخوّل له نفسه الخروج عن سطوته
اعتبر حزب الكتائب اللبنانية، في بيان صدر بعد اجتماع مكتبه السياسي، أنّ العراضة العسكرية في الجنوب اثبتت الاّ ملف يعلو معالجة هيمنة السلاح.
وجاء في البيان:
"-ان الاستعراض المسلح الذي قدمه حزب الله في الجنوب يهدف وفي كل المعايير، الى توجيه رسالة الى كل من تخوّل له نفسه الخروج عن سطوته، الى انه هو الآمر الناهي والقرارات السيادية رهن ارادته ويحق له دون غيره التفاوض مع اسرائيل وفق شروطه واعتبارها دولة يوقع معها ترسيم الحدود برعاية دولية فيما يوجه الاتهامات الى اللبنانيين بالعمالة اذا ما طالبوا بقيام الدولة.
ان هذه العراضة المسلحة والرسائل الصاروخية التي وجهت لم تصب اسرائيل بل انطلقت نحو بيروت اولاً وقصر بعبدا ثانياً ومغزاها الاّ رئيساً يخرج عن طوع حزب الله ولا قرارات تتخذ دون موافقته ولا اعتبار لكل اللبنانيين الذين يخالفونه الرأي.
أثبتت هذه المسرحية أمام العدسات المحلية والعالمية الاّ ملف يعلو حل معضلة سطوة السلاح وهو المدخل الوحيد الى قيام بلد يعيش فيه الجميع على قدم المساواة، واذا كان القصد من استعراض فائض القوة ارضاخ البنانيين فقد زادهم قناعة بأن ما من مستقوٍ بغير حق بقي على قوته ولو طال الزمن وتاريخ لبنان القديم والحديث شاهد على ذلك .
- يأسف المكتب السياسي لصورة لبنان التي تظهرت في القمة العربية والتي بدا فيها في الشكل دولة مع وقف التنفيذ وفي المضمون ديمقراطية كانت منبع المبادرات العربية وتحولت الى مجرد ثلاثة اسطر في اعلان عربي رسم الخطوط العريضة للمنطقة لسنوات الى الأماموهذا واقع تتحمله المنظومة التي اوصلت البلاد الى هذا الدرك.
ان المكتب السياسي الكتائبي اذ يشكر للدول العربية وقوفها الدائم الى جانب لبنان وابنائه يؤكد ان المعضلة الرئيسية في لبنان لا تقتصر على انتخاب رئيس وان التضامن العربي يستدعي الحرص على سيادة كل دولة على اراضيها والدفع باتجاه تحقيق هذا الأمر بكل السبل المتاحة.
-يرفض المكتب السياسي الكتائبي الطريق الملتوي الذي اعتمدته المنظومة الحاكمة بكل مندرجاتها للتهرب من معالجة ملف حاكم مصرف لبنان بعد صدور مذكرة اعتقال بحقه من منظمة الشرطة الدولية "الإنتربول".
ان هذه المنظومة تسعى الى اخفاء جرائمها المالية التي اقترفتها بحق اللبنانيين وبالتكافل والتضامن مع حاكم مصرف لبنان بحجة ان الأمر لم يعد "يحرز" وولايته على نهايتها، وهو عذراقبح من ذنب.
يطالب المكتب السياسي الكتائبي باقالة حاكم مصرف لبنان فوراً وسوقه الى المحاكمة ولو بقي يوم واحد في ولايته، فهكذا يتصرف رجال الدولة وهم في لبنان مفقودون.
-يجدد المكتب السياسي رفضه لحفلة التخلف التي شهدتها مدينة صيدا من قبل مجموعات متزمتة وخارجة عن القانون تسمح لنفسها بالتعدي على اللبنانيين ومصادرة حريتهم بحجة لباس بحر، وفي وقت وصلت فيه النساء العربيات الى الفضاء يأتي في لبنان، مرتع الحريات، من يريد سجن النساء في لباس وتغيير وجهه وتقسيمه الى امارات متصارعة".
أخبار لبنان
الكتائب
حزب الله
السلاح
التالي
خمسة قرارات لوزير المال تتعلق بتمديد مهل حول تصاريح ترتبط بضريبة الدخل والأملاك وسواها
كهرباء لبنان: سرقة كابلات التوتر العالي من أنفاق وسط بيروت تستدعي تدخل الأجهزة الأمنية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-05-09
المكتب السياسي الكتائبي: رفض الخضوع لمشيئة حزب الله في فرض مرشحه الرئاسي
أخبار لبنان
2023-05-09
المكتب السياسي الكتائبي: رفض الخضوع لمشيئة حزب الله في فرض مرشحه الرئاسي
0
أخبار لبنان
2023-04-19
الكتائب: نرفض الاستسلام لارادة حزب الله في فرض رئيس للجمهورية
أخبار لبنان
2023-04-19
الكتائب: نرفض الاستسلام لارادة حزب الله في فرض رئيس للجمهورية
0
أخبار لبنان
2023-04-12
الكتائب: المنظومة الحاكمة سلّمت الجنوب لحزب الله وتطيح بالاستحقاقات تباعاً لإبقاء قبضتها على البلد
أخبار لبنان
2023-04-12
الكتائب: المنظومة الحاكمة سلّمت الجنوب لحزب الله وتطيح بالاستحقاقات تباعاً لإبقاء قبضتها على البلد
0
أخبار لبنان
04:03
عطالله للـLBCI: التواصل بين القوات والتيار لم يتوقّف وحزب الله طلب منا أسماءً للرئاسة
أخبار لبنان
04:03
عطالله للـLBCI: التواصل بين القوات والتيار لم يتوقّف وحزب الله طلب منا أسماءً للرئاسة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
09:57
القضاء اللبناني يمنع رياض سلامة من السفر!
أمن وقضاء
09:57
القضاء اللبناني يمنع رياض سلامة من السفر!
0
أخبار لبنان
09:25
هبة القواس أحيت إطلاق "بيروت عاصمة الإعلام العربي 2023"
أخبار لبنان
09:25
هبة القواس أحيت إطلاق "بيروت عاصمة الإعلام العربي 2023"
0
امن وقضاء
09:12
مداهمة منزل وضبط أسلحة وقذائف صاروخية في هذه المنطقة (صور)
امن وقضاء
09:12
مداهمة منزل وضبط أسلحة وقذائف صاروخية في هذه المنطقة (صور)
0
منوعات
09:10
حملة قناة WeMissLebanon LBCI المبتكرة من قبل Impact BBDO تفوز بثلاث ميداليات في جوائز Caples في لندن
منوعات
09:10
حملة قناة WeMissLebanon LBCI المبتكرة من قبل Impact BBDO تفوز بثلاث ميداليات في جوائز Caples في لندن
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2023-05-16
ابن جورجينا رزق ووليد توفيق يلفت الأنظار بوسامته (صور)
فنّ
2023-05-16
ابن جورجينا رزق ووليد توفيق يلفت الأنظار بوسامته (صور)
0
خبر كاذب
2023-05-21
"اخطفها 72 ساعة فتتزوجها"... هل فعلاً يمنح القانون المصري خاطف الفتاة حقّ الزواج منها؟
خبر كاذب
2023-05-21
"اخطفها 72 ساعة فتتزوجها"... هل فعلاً يمنح القانون المصري خاطف الفتاة حقّ الزواج منها؟
0
آخر الأخبار
2023-03-03
خمسة قرارات لوزير المالية تتعلق بتمديد مهل وتصاريح
آخر الأخبار
2023-03-03
خمسة قرارات لوزير المالية تتعلق بتمديد مهل وتصاريح
0
فنّ
02:59
نتفليكس تعيّن أرنولد شوارزنيغر في منصب مهم باستوديوهاتها
فنّ
02:59
نتفليكس تعيّن أرنولد شوارزنيغر في منصب مهم باستوديوهاتها
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:56
ملف سلامة يتفاعل.. ماذا في تفاصيله؟
أخبار لبنان
07:56
ملف سلامة يتفاعل.. ماذا في تفاصيله؟
0
أخبار لبنان
07:13
الأزمات التي يواجهها لبنان والحلول المقترحة في لقاء بين عوده وريزا..
أخبار لبنان
07:13
الأزمات التي يواجهها لبنان والحلول المقترحة في لقاء بين عوده وريزا..
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
مباراة مشتركة مع الـNBA للاعبين ما دون الـ14 سنة
تقارير نشرة الاخبار
13:55
مباراة مشتركة مع الـNBA للاعبين ما دون الـ14 سنة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
ماذا يعني إدراج لبنان على اللائحة الرمادية لمنظمة العمل المالي؟
تقارير نشرة الاخبار
13:54
ماذا يعني إدراج لبنان على اللائحة الرمادية لمنظمة العمل المالي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
فوز دنفر على لوس أنجلس في كرة السلة الأميركية للمحترفين
تقارير نشرة الاخبار
13:51
فوز دنفر على لوس أنجلس في كرة السلة الأميركية للمحترفين
0
أخبار لبنان
13:48
إطلاق فعاليات بيروت عاصمة الإعلام العربي 2023
أخبار لبنان
13:48
إطلاق فعاليات بيروت عاصمة الإعلام العربي 2023
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
السعودية تنجح مرة جديدة في خلق مساحة للنمو الإقتصادي…
تقارير نشرة الاخبار
13:41
السعودية تنجح مرة جديدة في خلق مساحة للنمو الإقتصادي…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
ملف الطاقة حاضر في منتدى قطر الاقتصادي
تقارير نشرة الاخبار
13:34
ملف الطاقة حاضر في منتدى قطر الاقتصادي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
المدينة المنورة تحتفي بالكتاب اليوم على طريقتها
تقارير نشرة الاخبار
13:33
المدينة المنورة تحتفي بالكتاب اليوم على طريقتها
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
05:02
معلومات للـLBCI: وكلاء حاكم مصرف لبنان القانونيون في فرنسا تقدموا بطعن أمام الانتربول لاسترداد مذكرة التوقيف الفرنسية المعممة عبر النشرة الحمراء
خبر عاجل
05:02
معلومات للـLBCI: وكلاء حاكم مصرف لبنان القانونيون في فرنسا تقدموا بطعن أمام الانتربول لاسترداد مذكرة التوقيف الفرنسية المعممة عبر النشرة الحمراء
2
آخر الأخبار
16:02
تفاصيل الاشكال الذي حصل في الليلكي- المريجة
آخر الأخبار
16:02
تفاصيل الاشكال الذي حصل في الليلكي- المريجة
3
فنّ
05:23
نادين نجيم تحبس الأنفاس في مهرجان "كان" السينمائي... شاهدوا إطلالتها الساحرة (صور)
فنّ
05:23
نادين نجيم تحبس الأنفاس في مهرجان "كان" السينمائي... شاهدوا إطلالتها الساحرة (صور)
4
خبر عاجل
08:02
وصول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى قصر عدل بيروت
خبر عاجل
08:02
وصول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى قصر عدل بيروت
5
خبر عاجل
09:41
أ.ف.ب.: القضاء اللبناني يمنع حاكم المصرف المركزي من السفر بعد استجوابه
خبر عاجل
09:41
أ.ف.ب.: القضاء اللبناني يمنع حاكم المصرف المركزي من السفر بعد استجوابه
6
حال الطقس
02:01
كيف سيكون الطقس في الايام المقبلة؟
حال الطقس
02:01
كيف سيكون الطقس في الايام المقبلة؟
7
صحف اليوم
00:00
مصرف أوروبي كبير يقرّر وقف التعامل مع ثلاثة مصارف لبنانية (الاخبار)
صحف اليوم
00:00
مصرف أوروبي كبير يقرّر وقف التعامل مع ثلاثة مصارف لبنانية (الاخبار)
8
اقتصاد
06:56
توضيح من وزارة المالية عن رواتب القطاع العام ومعاشات المتقاعدين
اقتصاد
06:56
توضيح من وزارة المالية عن رواتب القطاع العام ومعاشات المتقاعدين
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More