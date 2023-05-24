سلام إلتقى ولي عهد الكويت...

سلام إلتقى ولي عهد الكويت...

إلتقى وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح. وأشار سلام إلى أن اللقاء إتسم بالوجدانية والعاطفة الصادقة لما يحمله للبنان من محبة كبيرة وتعويل على دور الشباب في إعادة بناء وطنهم.



وشدد ولي عهد الكويت على أهمية دور القيادات الشابة في بناء مستقبل واعد وعلاقات طيبة مع نظرائهم في دول الخليج. وأعرب عن أمله وثقته بأن لبنان لا يمكن إلا أن يعود إلى الزمن الجميل ولا يمكن إلا أن نعود إليه جميعًا.



كما أكد سلام الإلتزام الكامل وتصميم العمل على إعادة لبنان ليكون منارة الشرق، وبيروت عاصمة العرب