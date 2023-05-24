النائب العام المالي علي ابراهيم يدعي على العقيد المتقاعد في الجمارك فادي أبي كنعان بجرم الاثراء غير المشروع

الادعاء على العقيد المتقاعد في الجمارك فادي أبي كنعان بجرم الاثراء غبر المشروع



ادعى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم على العقيد المتقاعد في الجمارك فادي أبي كنعان بجرم الاثراء غير المشروع وقبول الرشوة، وأحال ورقة الطلب الى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان لاستكمال الاجراءات القضائية.



وجاء الادعاء اثر اخبار قدّم الى النيابة العامة المالية بعد تحقيقين عرضا على شاشة الـLBCI عن ثروة ابي كنعان، تضمّنا مستندات، وثائق، سجلّات وتقارير خبرة.



واعتمدت النيابة العامة المالية في تحقيقاتها أيضًا، على جواب هيئة التحقيق الخاصة حول حسابات مصرفية.