محضر ضبط في حق معمل للاجبان والالبان في صيدا بعد فحص عينة من الاجبان غير مطابقة للمواصفات

محضر ضبط في حق معمل للاجبان والالبان في صيدا..

نظمت مصلحة الاقتصاد في الجنوب محضر ضبط في حق معمل للألبان والأجبان في صيدا بعد ان اتت نتيجة تحاليل عينة جبنة نابلسية غير مطابقة للمواصفات لناحية وجود بكتيريا staphylococcus aures.



كما جالت فرق المصلحة في مستودعات ومحال بيع البهارات ، وتم سحب عينات لاجراء الفحص المخبري اللازم لها.



و تابع المراقبون جولاتهم في مدينة صيدا وبلدات رشكنانيه ، السكسكية، الصرفند ، وانصار حيث تم تنفيد طلبات كيل ورصرصة لمحطات المحروقات ومراقبة المؤسسات.