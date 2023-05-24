ملف سلامة يتفاعل.. ماذا في تفاصيله؟

ماذا في تفاصيل جلسة الاستماع الى سلامة اليوم في قصر عدل بيروت؟

تتوالى فصول المواجهة بين حاكم مصرف لبنان والقضاء الاوروبي، وآخرها في لبنان حيث يستمع القضاء اللبناني الى سلامة في ملف النشرة الحمراء الصادرة عن الانتربول ضده.



في هذا الوقت كشفت وكالة الصحافة الفرنسية أن محكمة الاستئناف في باريس تصدر في الرابع من تموز المقبل قرارها بشأن قانونية عملية الحجز على أصول عقارية وأموال لحاكم مصرف لبنان في أوروبا. وتدرس غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف بباريس طلبات إبطال تقدّم بها فريق الدفاع عن سلامة حيال أكثر من عشر عمليات حجز قامت بها فرنسا على أصول وممتلكات تقدّر قيمتها بعشرات الملايين من اليورو، وتشمل شققا في مناطق راقية من العاصمة كالدائرة السادسة عشرة وجادة الشانزيليزيه، وأخرى في بريطانيا وبلجيكا، وحسابات مصرفية.