الأزمات التي يواجهها لبنان والحلول المقترحة في لقاء بين عوده وريزا..

لقاء بين عودة وريزا

حضر اكثر من ملف في لقاء متروبوليت بيروت وتوابعها لطائفة الروم الارثوذكس المطران الياس عوده مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان السفير عمران ريزا.



واكد ريزا بعد اللقاء ان البحث تطرق للأزمات التي يواجهها لبنان والحلول المقترحة.