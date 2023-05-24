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الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية: من المهم للحكومة اللبنانية احترام الآليات لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان

أخبار لبنان
2023-05-24 | 07:18
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الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية: من المهم للحكومة اللبنانية احترام الآليات لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان
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الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية: من المهم للحكومة اللبنانية احترام الآليات لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان

الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية: من المهم للحكومة اللبنانية احترام الآليات لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان

أكد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية أنّه من المهم للحكومة اللبنانية احترام الآليات المعمول بها لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، والتركيز على مهمّة تحقيق استقرار الاقتصاد اللبناني وإحداث التغييرات الضرورية. 

وشددت الخارجية الاميركية على أنه وفي شكل عام، يعود للحكومة اللبنانية اتخاذ قرار في شأن من يتولّى ذلك المنصب، ونحن نعمل مع الحاكم المعين بصفته الرسمية. وعن رأي واشنطن بمذكرة التوقيف الألمانية التي صدرت في حق حاكم مصرف لبنان بعد مذكرة توقيف فرنسية الأسبوع الماضي قال المتحدث بإسم الخارجية الاميركية إننا نترك ذلك لشركائنا الألمان التعامل مع هذا الوضع كما فعلنا مع الفرنسيين.

أخبار لبنان

الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية

الحكومة اللبناني

حاكم مصرف لبنان

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