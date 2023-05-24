بري: أبواب المجلس النيابي ليست موصدة لا أمام التشريع ولا أمام إنجاز الإستحقاق الرئاسي

بري: لتوفير مناخات التوافق

اكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه وخلافاً لما يروج له البعض تضليلاً للرأي العام، فإن أبواب المجلس النيابي ليست موصدة لا أمام التشريع ولا أمام إنجاز الإستحقاق الرئاسي والذي نأمل ان يكون موعد إنجازه اليوم قبل الغد.

ودعا بري كافة الكتل النيابية والنواب المستقلين الى توفير مناخات التوافق فيما بينها وإزالة العوائق التي تحول دون إنتخاب رئيس للجمهورية يعبر عن إرادة اللبنانيين ويجمع ولا يفرق.