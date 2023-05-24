الهجرة غير الشرعية ومطمر النفايات في سرار وغيرها من المواضيع على طاولة بحث ميقاتي

بحث رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، مع مدير مكتب "المنظمة الدولية للهجرة" في لبنان ماتيو لوسيانو ، في موضوع الهجرة غير الشرعية والتعاون القائم بين الدولة اللبنانية والمنظمة للحد منها وتوفير فرص عمل للشباب اللبناني.



من جهة أخرى، بحث ميقاتي مع المدير الاقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط جان كريستوف كاريه في المشاريع المطروحة للتمويل من قبل البنك، وسيستكمل البحث الاسبوع المقبل.



وفي سياق آخر، استقبل رئيس حكومة تصريف الاعمالوزير الزراعة عباس الحاج حسن الذي وتم البحث في موضوع التعويضات للمزارعين الذين تاثروا من جراء العواصف.



واشار وزير الزراعة إلى أن المزارع لم يعد قادرا على التحمل بسبب الوضع الاقتصادي، وقد اعطى الرئيس ميقاتي توجبهاته في هذا الشأن، وسيكون هناك آلية لطرحها على الهيئات المانحة، وعسى بأن تكون الأمور إيجابية جدا، متمنيا على النواب ان يبقى الجهد مشتركا بيننا وبين الرئيس ميقاتي ووزارة الزراعة.



أيضا، رأس ميقاتي اجتماعا خصص للبحث في موضوع معمل ومطمر النفايات في بلدة سرار في عكار.



شارك في الاجتماع وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، وزير الزراعة عباس الحاج حسن، النائب وليد البعريني، رئيس مجلس الإنماء والاعمار نبيل الجسر ووفد من اتحاد بلديات عكار برئاسة رئيس الاتحاد أحمد المير.



وأعلنت الوزيرة رياشي بعد اللقاء: "بحثنا وضع معمل ومطمر النفايات في اتحاد بلديات عكار، والمشاكل التي تواجه كل بلديات المنطقة.



وكنا في وزارة التنمية الادارية أشرفنا على بناء المعمل، ولكن موضوع المطمر توقف حينها. نحن الآن في صدد وضع تصور سنسلمه لدولة الرئيس الأسبوع المقبل حول كيفية إعادة تجهيز المطمر والمعمل وإعادة تشغيلهما لحل مشكلة النفايات في كل منطقة عكار، حيث هناك 12 اتحاد بلديات".



واشارت الى ان معمل النفايات في سرار مجهز بأفضل التقنيات العالمية بتمويل من الإتحاد الاوروبي وتوقف العمل فيه مع بدء الأزمة، ولم تتم إقامة المطمر، لأن المتعهدين لم يتمكنوا من تنفيذ الاشغال بسبب تقاضيهم كلفة الأتعاب على أساس 1500 ليرة لبنانية للدولار.