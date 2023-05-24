افرام من عين التنية: رئيس الجمهورية يجب أن يأتي من المساحات المشتركة

عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري مع النائب نعمة افرام للاوضاع العامة والمستجدات السياسية والإستحقاق الرئاسي.



ولفت افرام بعد الاجتماع إلى أنهم تطرقوا الى مواضيع مهمة وأهمها موضوع رئاسة الجمهورية في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر فيها البلد وتكلموا عن أهمية هذا الرئيس الذي يجب أن يحدث صدمة إيجابية معه.



وشدد افرام على أنه يجب أن يأتي من المساحات المشتركة ويكون قادرا على مخاطبة الشباب اللبناني ويعاود بث الأمل بقلوبهم ، وليقول لهم أن هذا البلد يليق بنا وبأبنائه، رئيس يخاطب كل شخص ترك لبنان وخاصة الطاقات التي تهاجر.



وأضاف:" نحن اليوم وكل اللبنانيين نرى ما الذي يحدث لنا ولبلدنا. كل طاقاتنا تخرج من البلد. والبلد إذا ما أكمل على هذا المنوال سيكون من دون الأفضل من أبنائه وطاقاته".



واعتبر افرام أن الرئيس الذي سينتخب يجب أن يخاطب كل شخص ترك لبنان في السنوات الأربع الماضية ويقول له تفضل إرجع الى بلدك وبلدك جاهز لك، بلدك يعززك ويكرمك وفي نفس الوقت هذا الرئيس يجب أن يخاطب راس المال في العالم من أجل إعادته وأن يستقطب رؤوس الأموال الى لبنان وليس فقط دول المنطقة والصناديق الإستثمارية، يجب أن يخاطب رأس المال اللبناني في الخارج ليستقطبه الى لبنان لأن اللبنانيين الناجحين في العالم مطلوب عودتهم وإستثمار طاقاتهم وإمكاناتهم وتوظيفها في تنمية بلدهم.



وختم افرام : "على هذا الأساس أحببت هذا اللقاء اليوم أن يكون وفي هذه المرحلة بالتحديد، آملا ومتمنيا ان نستطيع ونشهد لرئيس من المساحات المشتركة".

