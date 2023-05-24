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فرعية "الخارجية" تابعت ملف النزوح السوري مع مفوضية اللاجئين...
أخبار لبنان
2023-05-24 | 08:02
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فرعية "الخارجية" تابعت ملف النزوح السوري مع مفوضية اللاجئين...
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب فادي علامة وحضور الاعضاء.
اثر الجلسة، قال النائب علامة: "اليوم، كان لقاء للجنة الفرعية لمتابعة ملف النزوح السوري مع مفوضية شؤون اللاجئين لنفهم موضوع الداتا. تفاجأنا انه لم يتم تسلم للداتا بعد. وهذا سؤال حساس. فهمنا ان الداتا تقوم بموجب اتفاقية، هذا الموضوع ما زال عالقا ونعتبره اساسيا لنعرف من هم الاشخاص الذين يدخلون، ومن هو نازح اقتصادي ومن هو غير ذلك".
اضاف: "اكدنا ضرورة الاسراع بمتابعة موضوع الداتا، وركزنا على نقطة اخرى عن المعايير التي تم اعتمادها لتصنيف النازح، ولم نأخذ جوابا شافيا. طلبنا ان يقدموا خطيا المعايير المعتمدة. كما تحدثنا عن الشروط المطلوبة لتحسين العودة، ولم نأخذ جوابا واضحا بل وعدا بتزويدنا بالمعلومات. الملف ما زال عالقا في أمور روتينية وفي أسلوب العمل، وسنكمل خلال الجلسات المقبلة. استكملنا النقاط التي نحن بحاجة لها على أمل أن نصدر التوصيات".
أخبار لبنان
اللجنة الفرعية
الشؤون الخارجية والمغتربين
فادي علامة
النزوح السوري
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