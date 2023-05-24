الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حوار المرحلة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

هبة القواس أحيت إطلاق "بيروت عاصمة الإعلام العربي 2023"

أخبار لبنان
2023-05-24 | 09:25
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
هبة القواس أحيت إطلاق &quot;بيروت عاصمة الإعلام العربي 2023&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
هبة القواس أحيت إطلاق "بيروت عاصمة الإعلام العربي 2023"

أحيت المؤلفة الموسيقية والسوبرانو هبة القواس إطلاق فاعليات "بيروت عاصمة الإعلام العربي 2023" التي أقيمت في القاعة المستديرة – طيران الشرق الأوسط  برعاية رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

وحضر الاحتفال إلى جانب وزير الإعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد مكاري، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير أحمد رشيد خطابي  ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاعلام العرب الدكتور مجاهد أبو الهيل، وحشد كبير من الدبلوماسيين والسياسيين والإعلاميين اللبنانيين والعرب.

وبعد تقديم من الإعلاميين سامي كليب ونعمة عازوري، كانت كلمة في المناسبة لوزير الإعلام لفت فيها إلى أن بيروت عاصمة الإعلام العربي مناسبة لتظهير عروبتنا وتطهيرها من شوائبها، ولذلك أطلق نداء الى كل اشقائنا العرب لتكون هذه السنة سنة الانفتاح العربي بين عواصمنا العربية ولنجعل شعارها ثقافة تجمعنا لا جهلًا يفرقنا.

وأضاف: "نريد إعلامًا هادفًا يناصر القضايا العربية وينتصر لها، إعلامًا يسلط الضوء على السلام لا على الحروب، إعلامًا ينتصر للإنسان وللنساء وللاطفال والشباب، ونريد إعلاما ينشد ثقافة الانفتاح ويغلق الباب على الانعزال".

وشارك إعلاميون لبنانيون في إطلاق "وثيقة بيروت" وتلاوة بنودها. وتهدف "وثيقة بيروت" إلى تحديد الرؤية اللبنانية لوظيفة الإعلام ودوره وأغراضه، والتذكير بمسلّمات مهنية انطلاقاً من فعالية "بيروت عاصمة للاعلام العربي 2023"، وتأسيساً على مبدأ الإيمان بالحريات العامة. وتعتبر الوثيقة الحاضرة أقرب إلى حجر الزاوية لإعادة تشكيل الإعلام وفق التطوّرات المجتمعية والثورة الرقميّة، دون المساس بالثوابت المرتكزة على المهنية وصوت الضمير ولغة العقل وانعكاس الواقع، وحرية الرأي قولاً وكتابة كما نص عليه الدستور اللبناني.

 وأبرز هذه البنود: حرية التعبير، التطور الرقمي، حقوق الإعلاميين، مراعاة الخصوصيات، تعزيز كليات الإعلام،  رفض التمييز ومكافحة الأخبار الكاذبة، الإعلام ونصرة القضايا العربية، الإعلام والثقافة، الإرشيف والتشريعات، تعزيز الصحافة الاستقصائية، والملكية الفكرية للإعلاميين.

وبعد عرض فيلم خاص عن بيروت من إنتاج تلفزيون لبنان، اعتلت المسرح السوبرانو هبة القواس وغنت بصوتها الأوبرالي الساحر أغاني من ريبيرتوارها الخاص ومن تأليفها الموسيقي، بدأتها بأغنية "عرفت بيروت" من شعر دانه رافقتها مشاهد عن بيروت على شاشة كبيرة في خلفية المسرح. ومن كلمات الحلاج غنّت القواس "يا نسيم الريح"، لتليها أغنية "صوتي السماء" شعر زاهي وهبة. ثم قدمت موشّح "لما بدا يتثنّى" من توزيعها الأوركسترالي، لتختم بأغنية "لبنان عد أملًا " شعر عبد العزيز خوجة التي رافقها الفيديو كليب الخاص بها، والتي شهدت تفاعلًا كبيرًا من الحضور لما تتضمنه من أبعاد وطنية وإنسانية. 

وفي كلمتها التي بدأتها بشعار الاحتفال "هنا بيروت"، قالت القواس: "هنا بيروت، بيروت العربية، هنا بيروت عاصمة الإعلام العربي، هنا بيروت حبيبة العرب. ولطالما كانت كذلك وهي مشتاقة اليوم أن تفتح أبوابها للأشقاء العرب، ولجميع دول العالم وعودتهم إلى ربوعها. وهنّأت القواس باختيار بيروت عاصمة للإعلام العربي، وهي عاصمة الإعلام والأدب والثقافة والجمال "على أن تعود قريبًا إلى سابق عهدها في الريادة".   
 

أخبار لبنان

هبة القواس

"بيروت عاصمة الإعلام العربي 2023"

LBCI التالي
بري لا يزال عند موقفه (الجمهورية)
تفاصيل الاشكال الذي حصل في الليلكي- المريجة
LBCI السابق
اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

لبنان في عيون العالم…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

في طرابلس.. "المجارير" تتحكم برزق الصيادين!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

عمل خطير في أنفاق وسط بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

عين المصارف المراسلة على لبنان

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2023-05-19

مسودة البيان الختامي لقمة جدة: الترحيب بالخطوات المتخذة من لبنان لتسريع البدء في التنقيب عن النفط وحق لبنان في استثمار موارده

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

لبنان مرّة جديدة على خارطة الدول المشجعة لدور المرأة الاقتصادي

LBCI
علوم وتكنولوجيا
11:28

بعد قرار الهيئة البريطانية لشؤون المنافسة... "ميتا" تبيع "جيفي" بخسارة كبيرة!

LBCI
أخبار لبنان
10:34

إليكم جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

لبنان في عيون العالم…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

في طرابلس.. "المجارير" تتحكم برزق الصيادين!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

عمل خطير في أنفاق وسط بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

عين المصارف المراسلة على لبنان

LBCI
أخبار دولية
13:39

فعاليات معرض الكتاب في المدينة المنورة مستمرة..

LBCI
امن وقضاء
13:36

في سجن رومية موسيقى وأغاني... ما القصة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

سلامة في قصر العدل... محميٌّ أمنيا وقضائيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

لبنان مرّة جديدة على خارطة الدول المشجعة لدور المرأة الاقتصادي

LBCI
رياضة
13:25

دعم المنتخب الوطني لكرة السلة بين شركة visa والاتحاد اللبناني لكرة السلة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
10:34

إليكم جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة

LBCI
خبر عاجل
10:11

حاكم مصرف لبنان طلب من القضاء اللبناني عدم تسليمه الى القضاء الفرنسي ومحاكمته في لبنان

LBCI
فنّ
05:23

نادين نجيم تحبس الأنفاس في مهرجان "كان" السينمائي... شاهدوا إطلالتها الساحرة (صور)

LBCI
خبر عاجل
05:02

معلومات للـLBCI: وكلاء حاكم مصرف لبنان القانونيون في فرنسا تقدموا بطعن أمام الانتربول لاسترداد مذكرة التوقيف الفرنسية المعممة عبر النشرة الحمراء

LBCI
آخر الأخبار
16:02

تفاصيل الاشكال الذي حصل في الليلكي- المريجة

LBCI
خبر عاجل
09:41

أ.ف.ب.: القضاء اللبناني يمنع حاكم المصرف المركزي من السفر بعد استجوابه

LBCI
حال الطقس
02:01

كيف سيكون الطقس في الايام المقبلة؟

LBCI
خبر عاجل
08:02

وصول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى قصر عدل بيروت

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More