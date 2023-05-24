وزير العدل يردّ على ميقاتي: ما قلناه في اللقاء التشاوري بشهادة الوزراء الحاضرين لم يتبدل بتاتاً خارجاً

أسف وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري أن يصدر عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ما نسبه الينا في بيانه اليوم كون ما قيل لا يمت الى الحقيقة بصلة.



وأكد خوري في بيان "أننا وفي مسيرة تاريخنا القضائي، لم نمتهن سوى الحق والعدل كما أن ما قلناه في اللقاء التشاوري بشهادة الوزراء الحاضرين لم يتبدل بتاتاً خارجاً، قولاً وتصريحاً، متمسكين بكل ما صدر عنّا قانوناً وملاءمةً ".