باسيل: العلاقة مع حزب الله دخلت مرحلة جديدة

أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن العلاقة مع حزب الله دخلت مرحلة جديدة.



ورأى باسيل، في مقابلة مع الحدث، أن لا أحد يملك القدرة على حكم لبنان بمفرده ولكن وفق منظومة متكاملة.