هل يؤثر مسار ترحيل النازحين السوريين على المساعدات التي تُمنح للبنان؟

علمت الـLBCI أن بعض السفراء الغربيين ومسؤولي الامم المتحدة الذين جالوا في بيروت اليوم، طرحوا امام جهات معينة اكثر من سؤال عن عملية ترحيل النازحين ومدى تطابقها مع حقوق الانسان.



ولم يتردد هؤلاء في إبلاغ جهات اخرى أن مسار الترحيل هذا، قد يؤثر على المساعدات التي تمنح للبنان، بحسب المعلومات.