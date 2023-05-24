وزير الخارجية الإيطالي أكد خلال لقائه بو حبيب دعم بلاده للبنان

أنهى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبداالله بوحبيب زيارته لإيطاليا في اجتماع عقده مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني، الذي عبر عن دعم بلاده للبنان والرغبة في تعزيز التعاون الثنائي اللبناني - الإيطالي في المجالات كافة.



كما أكد "أهمية ترسيخ الاستقرار الإقليمي من خلال المساعدة على معالجة مستدامة لأزمة النزوح بالتشاور مع نظرائه الأوروبيين، وأهمية التعاون الإقليمي أيضا لحل مشاكل اللجوء، ومساعدة الدول التي تواجه أعباء مماثلة، ومنها لبنان لإيجاد الحلول المشتركة للنزوح".



وأفاد بيان للخارجية بأن "هذا الموقف الايطالي المتفهم والداعم للبنان يعكس أهمية خصوصا في إطار حملة حشد دعم ديبلوماسي لموقف لبنان من ضرورة إيجاد حل مستدام ووضع خارطة طريق لمعالجة أزمة النزوح في إطار تعاون إقليمي ودولي".



وأشار إلى أن "المباحثات تطرقت إلى الأوضاع والتطورات الأخيرة في الشرق الأوسط ونتائج قمة جدة وضرورة إيجاد حل سياسي عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية".