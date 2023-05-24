مرفأ طرابلس استقبل سفينة التدريب "عايدة 4" برعاية حمية..

رست على الرصيف رقم 5 في مرفأ طرابلس، سفينة التدريب البحري عايدة 4، التابعة للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في جمهورية مصر العربية، وعلى متنها حوالي 160 تلميذا ضابطا ومهندسا بحريا و 51 من أفراد الطاقم، في زيارة تدريب تستمر لمدة اربعة ايام .وأقامت في المناسبة مصلحة استثمار مرفا طرابلس بالتعاون مع المكتب التمثيلي الاقليمي لاتحاد الموانىء البحرية العربية، حفل استقبال للسفينة، برعاية وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية.وقال حمية "إن رسو السفينة عايدة 4 قبالة أرصفة مرفأ طرابلس هذا العام ، وما ستقوم به من نشاطات وتدريبات بالتعاون والتنسيق مع ادارة مصلحة استثمار مرفأ طرابلس ، نعتبره جزءا لا يتجزأ من التكامل والترابط والتلاقي العربي والدولي على حد سواء ، لا بل أننا نرى في الطاقات البشرية المتنوعة التي تحملها على متنها، من مدرِّبين ومتدربين، وما سنشهده عليها أيضا في الأيام المقبلة من أنشطة متنوعة وتدريبات نظرية وعملية على صعيدي السلامة البحرية وسلامة الأرواح ، وغيرها من النشاطات الحافلة التي ستقوم بها ، ما هي إلاّ أنموذج مصغر، يُجسد تلك الرؤية التكاملية بين الطاقات البشرية من جهة واللوجستية من جهة أخرى".واضاف "نؤكد أن التحولات السياسية والجيوسياسية العالمية فرضت نفسها بقوة على قطاعات ومرافق حيوية، ومن بينها قطاع المرافئ والموانئ ، وان تسارع الخُطى في منطقتنا نحو التنمية المستندة إلى التفاهمات والإتفاقات الحاصلة فيما بين دولها ، ما هي إلا فرصة ثمينة ماثلة أمامنا لنعمل معا من خلالها على تطوير هذا القطاع، وذلك عبر الإستفادة من تبادل الخبرات فيما بيننا، الأمرالذي نعتقده ركيزةً أساسيةً للدخول إلى خطوط النقل البحري العالمية، وحجز مكانتنا التي نستحق فيما بينها، وخصوصا باننا على أعتاب وضع الرؤية التي بادرنا إلى إطلاقها في اجتماع مجلس وزراء النقل العرب الأخير حول دراسة التكامل والترابط للموانئ العربية، موضع التنفيذ ، وذلك تم بجهد مشكور من خلال الأكاديمية العربية للعلوم والتكنلوجيا والنقل البحري ، التابعة لجامعة الدول العربية ، بشخص رئيسها الدكتور اسماعيل عبد الغفار، ولنعبر من خلالها بالمرافئ والموانئ العربية جمعاء إلى المكانة التي ننشد على خارطة قطاع النقل العالمية، كمرافئ تقبع على إحدى الممرات البحرية الدولية، والتي يتاقطع عبرها الشرق مع الغرب والجنوب مع الشمال على حد سواء".