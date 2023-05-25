اجتماع تربوي أكد على حقوق التلامذة في إتمام العام الدراسي وإنجاز الامتحانات

بحث وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي ، مع رؤساء روابط التعليم الثانوي والأساسي والمهني والتقني الرسمي في القضايا العالقة ومطالب المعلمين، واستمرارية العام الدراسي وإجراء الامتحانات الرسمية.وعبّر المجتمعون عن الإصرار على استمرارية العام الدراسي وإجراء الامتحانات الرسمية في مواعيدها.أيضا، تم التأكيد على حقوق التلامذة في إتمام العام الدراسي وإنجاز الامتحانات، وعلى تأمين حقوق المعلمين وتلبية مطالبهم المحقة ودفع بدل الإنتاجية بصورة مستمرة والعمل على عدم حرمانهم من أشهر الصيف.