نصار للـLBCI: لم أحسم بعد قرار مشاركتي في جلسة مجلس الوزراء.. وماذا قال عن الموسم السياحي؟

نصار للـLBCI: لم أحسم بعد قرار مشاركتي في جلسة مجلس الوزراء..

اعلن وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار أن "لبنان مرشّح على موقع عضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للسياحة في الشرق الاوسط كما مرشح لاستضافة الدورة التي ستقيمها المنظمة في العام 2024".



كما أعلن نصار في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI أن "جدول أعمال مجلس الوزراء يتضمن أمورا غير ملحّة لكن اللافت أن هناك نقاطا مهمة جدا كالنزوح السوري وقضية البنك المركزي غير موجودة بطريقة صريحة على جدول الاعمال".